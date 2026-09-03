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Тепло и без осадков. Какая погода будет в Барнауле на День города

Тепло и без осадков. Какая погода будет в Барнауле на День города

Рано утром в этот день ожидается +3.+5 градусов, так что придется одеваться потеплее В Барнауле в субботу, 5 сентября, будет солнечная погода с температурой +19.

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