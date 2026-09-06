Вах! Ну это же точно наш праздник — начинаем день с празднования Дня борьбы с прокрастинацией. И хорошо, что совпало с воскресеньем: можно позволить себе не бороться, а принять и набраться сил перед новой неделей 🍷 И вообще сегодня очень много прекрасного.
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