ЦБ пытается остановить инфляцию

Банк России впервые в этом году повысил процентные ставки, поскольку шесть месяцев ускорения роста цен вынудили мегарегулятор отказаться от планов начать смягчение денежно-кредитной политики во второй половине года.
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