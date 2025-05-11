Полис ОМС могут аннулировать из-за ошибки в личных данных

С 2022 года в РФ введен новый порядок учета застрахованных лиц Россияне могут столкнуться с аннулированием полиса обязательного медицинского страхования из-за ошибки в личных данных, сообщил РИА Новости вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.