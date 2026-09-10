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Царьград

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Петербург лидирует в РФ по роботам: Поляков назвал цифры

Петербург лидирует в РФ по роботам: Поляков назвал цифры

День промышленности стал поводом для поздравлений в адрес жителей Северной столицы. Вице-губернатор города Кирилл Поляков отметил, что Петербург сегодня входит в число ведущих индустриальных центров страны.

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