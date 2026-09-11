Азиатские рынки завершили неделю снижением

Ключевые фондовые площадки Азии завершили неделю в минусе: японский Nikkei 225 потерял 2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%, австралийский ASX 200 — на 0,9%, индийский Nifty 50 — на 0,5%.
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