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Азиатские рынки завершили неделю снижением

Азиатские рынки завершили неделю снижением

Ключевые фондовые площадки Азии завершили неделю в минусе: японский Nikkei 225 потерял 2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%, австралийский ASX 200 — на 0,9%, индийский Nifty 50 — на 0,5%.

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