Вашингтон заявил о готовности к переговорам по СНВ-3 в случае добросовестного подхода РФ  

Россия должна добросовестно подойти к теме контроля над вооружениями. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что в этом случае Америка готова возобновить с РФ диалог по поводу будущей системы контроля.
Россия должна добросовестно подойти к теме контроля над вооружениями. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил, что в этом случае Америка готова возобновить с РФ диалог по поводу будущей системы контроля.
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