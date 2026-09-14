Виталий Киселев раскрыл цели котла у Волчанска для безопасности регионов

Виталий Киселев сообщает, что операция в районе Волчанска Харьковской области преследует цель защитить Курскую и Белгородскую области от атак FPV-дронов украинской армии.
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