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Царьград

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Виталий Киселев раскрыл цели котла у Волчанска для безопасности регионов

Виталий Киселев раскрыл цели котла у Волчанска для безопасности регионов

Виталий Киселев сообщает, что операция в районе Волчанска Харьковской области преследует цель защитить Курскую и Белгородскую области от атак FPV-дронов украинской армии.

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