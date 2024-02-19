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В отношении застройщика ЖК «Ломоносовъ» возбуждено уголовное дело

Фигуранты дела похитили у дольщиков не менее 430 млн рублей. Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Петрострой» Дмитрия Ипатова и руководителя ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрия Пономарева, обвиняемых в совершении мошенничества с хищением средств у дольщиков строящегося ЖК «Ломоносовъ».

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