В отношении застройщика ЖК «Ломоносовъ» возбуждено уголовное дело

Фигуранты дела похитили у дольщиков не менее 430 млн рублей. Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Петрострой» Дмитрия Ипатова и руководителя ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрия Пономарева, обвиняемых в совершении мошенничества с хищением средств у дольщиков строящегося ЖК «Ломоносовъ».