Daily Storm

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Телеведущий Такер Карлсон допустил, что в 2024 году США начнут полномасштабную войну с Россией

Телеведущий Такер Карлсон допустил, что в 2024 году США начнут полномасштабную войну с Россией

По его словам, американцы не смогут победить в таком противостоянииАдминистрация президента Джо Байдена планирует начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить свою власть в США.

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