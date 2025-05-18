ЕС хочет надавить на Трампа, — Косачёв

Лидеры стран Евросоюза хотят переговорить с президентом США Дональдом Трампом раньше того, как он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы разговор между Москвой и Вашингтоном не дал нужного результата, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.