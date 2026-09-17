Участники (REF) 2025 — о том, зачем ехать на бизнес-кампус в этом году

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Концепция модного бизнес-кампуса (REF) 2026, который пройдет в Завидово, — «Бизнес на грани», поскольку кризис сегодня стал рабочим условием.
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