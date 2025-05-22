В США подтвердили гибель двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне в результате нападения неизвестного

После начала войны армии обороны Израиля против ХАМАС в первых числах октября 2023 года, которая приводит в основном к росту количества жертв среди мирных палестинцев, в мире, особенно мусульманском, резко возросли антисемитские настроения.
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