В Раде призвали к отставке Залужного за отсутствие плана действий на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не представил никакого плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку, заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
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