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Начинаю готовить многолетники к зимовке в сентябре: простая схема, благодаря которой они пышно цветут каждый год

Начинаю готовить многолетники к зимовке в сентябре: простая схема, благодаря которой они пышно цветут каждый год

Подготовка многолетников к зиме – один из самых важных этапов осеннего ухода за садом. Чтобы цветники порадовали в следующем сезоне, важно подкормить растения, вовремя и правильно обрезать их, обработать от болезней, привести в порядок и мульчировать клумбы, при необходимости – укрыть цветы на зиму.

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