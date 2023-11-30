15 фото, на которых запечатлена истинная драма

Порой в нашей жизни происходят события, которые похлеще всякой художественной драмы. Согласитесь, неприятности могут хорошенько испортить день и настроение? В сети люди делятся фотографиями, глядя на которые, можно прочувствовать те эмоции, которые они пережили.
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