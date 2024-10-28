В Самарской области проводится массовая кампания по вакцинации против гриппа и других заболеваний

Более двухсот двадцати жителей Самарской области воспользовались мобильными пунктами вакцинации против гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19, расположенными в торговых центрах, культурных центрах и на территориях управляющих компаний.
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