«Может привести к тяжелым глобальным последствиям». В Британии заявили, что Путин послал жесткий сигнал Западу

Daily Express: Путин предупредил Запад, чем закончится эскалация на Украине Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу о последствиях эскалации конфликта на Украине, пишет британское издание Daily Express.
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