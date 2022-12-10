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Яннис – о рестлинг-поединке с Кантером Фридомом: «Ему не стоит со мной связываться»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо забавно отреагировал на идею экс-игрока НБА Энеса Кантера Фридома сойтись в рестлинг-поединке.

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