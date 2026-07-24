Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Военкор Коц назвал следующие после НПЗ и складов WB цели ВСУ: "Это болезненнее, чем подорожавший бензин"

Военкор Коц назвал следующие после НПЗ и складов WB цели ВСУ: "Это болезненнее, чем подорожавший бензин"

Военкор Александр Коц сделал тревожный прогноз: к зиме удары по русской инфраструктуре станут ещё более системными и болезненными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии