Россиян предупредили о риске обмана в период онлайн-распродаж

К сезону распродаж готовятся не только онлайн-магазины, но и мошенники: они усиливают активность, создавая фальшивые сайты, отправляя фишинговые письма и заманивая покупателей поддельными акциями, предостерёг в беседе с RT Никита Тырин, директор проектов «СберСтрахования».