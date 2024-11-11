Россиян предупредили о риске обмана в период онлайн-распродаж

К сезону распродаж готовятся не только онлайн-магазины, но и мошенники: они усиливают активность, создавая фальшивые сайты, отправляя фишинговые письма и заманивая покупателей поддельными акциями, предостерёг в беседе с RT Никита Тырин, директор проектов «СберСтрахования».
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