Мэтт Леблан бросил Голливуд ради дочери, а теперь владеет автосалоном и пересматривает «Друзей» с 21-летней Мариной. Как они это пережили?

После финала «Друзей» в 2004 году исполнителям главных ролей прочили новые взлеты. Дженнифер Энистон действительно осталась на вершине Голливуда, а вот Мэтт Леблан, сыгравший обаятельного Джоуи Триббиани, внезапно пропал с экранов.