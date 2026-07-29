Мэтт Леблан бросил Голливуд ради дочери, а теперь владеет автосалоном и пересматривает «Друзей» с 21-летней Мариной. Как они это пережили?

После финала «Друзей» в 2004 году исполнителям главных ролей прочили новые взлеты. Дженнифер Энистон действительно осталась на вершине Голливуда, а вот Мэтт Леблан, сыгравший обаятельного Джоуи Триббиани, внезапно пропал с экранов.
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