TVcenter.ru

399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Кирсанов
    К сожалению даже не дочитал полностью высказывание Преснякова, остановился на фразе "сколько она сделала для  России"...“Охота на ведьм”,...
  • Нина Черных
    Я осуждаю Галкина за его высказывания ,уважаю Симонян.но,не думала,что опустится до этой грязи...зачем?зачем опускатс...В Госдуме прокомм...
  • Михаил Мамонов
    👍В Госдуме прокомм...

«Низкий уровень интеллекта», – Лайма Вайкуле из США набросилась на Симоньян, оскорбившую Галкина и Пугачеву

«Низкий уровень интеллекта», – Лайма Вайкуле из США набросилась на Симоньян, оскорбившую Галкина и Пугачеву

Последние несколько дней общественность бурно обсуждает громкое высказывание Маргариты Симоньян о Максиме Галкине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх