Минские медики назвали правила для пациентов в сезон ОРИ и гриппа

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии рекомендовал пациентам с температурой, кашлем или насморком пользоваться отдельным входом в поликлиниках и больницах, носить маску и менять ее каждые два часа.
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