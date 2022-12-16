Андрей Шевченко: «Кейн – один из сильнейших нападающих в истории Англии. Он не забил пенальти, но это часть игры. Поддержу его, сам был в такой ситуации»

Андрей Шевченко считает, что Харри Кейн станет сильнее после незабитого пенальти в матче с Францией. Капитан сборной Англии бил два пенальти в основное время матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией (1:2): первый он забил, а второй – нет.