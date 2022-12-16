Андрей Шевченко: «Кейн – один из сильнейших нападающих в истории Англии. Он не забил пенальти, но это часть игры. Поддержу его, сам был в такой ситуации»

Андрей Шевченко считает, что Харри Кейн станет сильнее после незабитого пенальти в матче с Францией. Капитан сборной Англии бил два пенальти в основное время матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией (1:2): первый он забил, а второй – нет.
Популярные статьи
- Вениамин Мандрыкин: «Переживаю за нашу армию, воинов, поддерживаю. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали»
- Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
- Министр спорта Франции надела джемпер с радужными полосками на матч с Англией в поддержку прав человека
Свежие комментарии