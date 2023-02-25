Newsweek: Морпех США рассказал, срок жизни солдата ВСУ в Артемовске короткий и составляет 4 часа

Экс-морской пехотинец США Трой Оффенбекер, который подался в «солдаты удачи» и сегодня воюет на стороне Киева, заявил о том, что на передовой линии в Бахмуте время жизни украинского солдата ничтожно мало, и составляет не более четырех часов.