ФК Урал победил красноярский Енисей на домашней арене в Екатеринбурге

Матч прошел в субботу на «Екатеринбург-Арене». За победой ФК «Урал» наблюдали свыше 4 тыс зрителей. По итогам матча команда заняла одно из первых мест в турнирной таблице В субботу ФК «Урал» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 4:3.