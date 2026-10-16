МОСКВА, 16 октября, ФедералПресс. 2027 год предвещает для России ряд кардинальных перемен. Политик Владимир Жириновский оставил после себя «капсулу времени», содержащую его пророчества на будущее.
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