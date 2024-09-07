CNN: ВСУ начали применять «огнедышащие дроны» для выжигания лесов

Армия Украины начала применять «изрыгающие огонь дроны» в зоне СВО. Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что Украина применяет флот изрыгающих огонь дронов, придав современный вид боеприпасу, применяемый в мировых войнах.
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