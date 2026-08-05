Отрывки из клипа заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на песню «Россия — мама» показали в эфире новостной программы государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE.
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