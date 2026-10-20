В 18:27 у дома №47 по Калужской улице в Боровске «Рено» с пьяным 47-летним водителем за рулем сбил 44-летнего мужчину и 11-летнюю девочкуВ 18:27 у дома №47 по Калужской улице в Боровске "Рено" с пьяным 47-летним водителем за рулем сбил 44-летнего мужчину и 11-летнюю девочку.
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