Глава 9.ДАТИРОВКА НАШИМ МЕТОДОМ ДРУГИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КАТАЛОГОВ. 1. ВВЕДЕНИЕ. Выше мы описали метод статистического анализа и датировки звездных каталогов и применили его к звездному каталогу Альмагеста.
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