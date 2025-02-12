Автор: Кошкин Если в 2024 году главным трендом российского бизнеса были санкции и «переезды» в Дубай, то 2025-й явно проходит под знаком «Назад в госсобственность».
Национализация по-русски: когда прокуроры становятся главными инвесторами страны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Как всегда: куча эмоНций, а по-существу статьи - ноль. Конечно, критиковать всех и вся это очень легко и просто, а вот вчитаться, проанализировать, увидеть тенденции - это уже явно выше ума и сообразительности некоторых комментаторов. 🤣🤣🤣
Ответить
3 час.
Вячеслав Дегтярев
информационное дополнение История с «Рольфом» — это классика жанра «национализация с человеческим лицом». В декабре 2023-го Путин передал компанию под управление Росимущества, сославшись на «экономическую целесообразность». Основатель Сергей Петров кричал о «правовом беспределе», но его голос потонул в шуме уголовного дела о выводе 4 млрд рублей в Кипр . А в сентябре 2024-го «Рольф» неожиданно обрел нового владельца — Умара Кремлева - две судимости-поменял фамилию с таджикской на русскую - поддерживает таджикскую диаспору....., главу Международной ассоциации бокса. Теперь компания будет «сохранять корпоративную культуру» и «выходить на федеральный уровень» — видимо, через ринг. Ирония в том, что Кремлев, чье имя так созвучно с властью, стал идеальным кандидатом для «перезагрузки» бренда.- а крыша у него начальник службы безопасности президента.....
Ответить
1 час.
Алексей Смирнов
А что автору не нравится? Булочные и сапожные мастерские никто национализировать не собирается. так что с частным бизнесом будет всё в порядке.
Ответить
44 мин.
Свежие комментарии