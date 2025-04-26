Астрводоканал: ремонтные работы вновь завершены досрочно

Но необходимо время для полноценного возвращения холодной воды в жилые дома правобережья города. Как и в случае двухнедельной давности, когда происходило плановое отключение системы холодного водоснабжения на левобережной части Астрахани, ремонтные бригады МУП «Астрводоканал» справились с заданием в Трусовском районе досрочно: уже к 7 часам утра субботы был произведен запуск водозаборных сооружений.