Багреева: город реализовал на электронных торгах более 130 участков для ИЖС

С марта 2023 года торги по продаже и аренде участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Москве перевели в электронный вид, что позволило унифицировать процедуру реализации земли в Москве, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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