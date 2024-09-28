В сети рассказали о «слепых пятнах» в глазах — зонах зрения, которые не воспринимаются глазом, а мозг сам «дорисовывает» полноценную картинку

Фото: hostingkartinok.com В социальных сетях появилась информация о так называемых «слепых пятнах» в радужной оболочке глаз — это участки зрения, которые не фиксируются органами зрения, а наш мозг самостийно дополняет недостающую информацию, формируя целостное восприятие окружающего мира.
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