Работы участников «Арт-проекта: моя Москва» представят на передвижных выставках

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что в городе открылись передвижные выставки с работами победителей и призёров детского конкурса «Арт-проект: моя Москва».
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