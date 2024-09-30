‼️Экстренное предупреждение из-за урагана объявили в Волгоградской области. 🔥🔥🔥 Сегодня днем порывы ветра будут достигать 22 м/с.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️Экстренное предупреждение из-за урагана объявили в Волгоградской области. 🔥🔥🔥 Сегодня днем порывы ветра будут достигать 22 м/с.