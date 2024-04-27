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Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 апреля 2024 года: Почему бронетехника из США на Украине на катит, как Тимошенко противостоит мобилизации и за что сел самостийный министр

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