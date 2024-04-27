Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 апреля 2024 года: Почему бронетехника из США на Украине на катит, как Тимошенко противостоит мобилизации и за что сел самостийный министр

Американская БМП М2 Bradley на выставке трофейного вооружения из зоны СВО в Москве. Иван МАКЕЕВ Сегодня 32K прочитали На Донецком направлении ВСУ потеряли 430 человек за сутки Группировка войск «Запад» нивелировала до 20 военнослужащих, два пикапа, орудие Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной AN/TPQ-36.