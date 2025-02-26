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Царьград

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Фальсификат в молочной продукции: проверка 14 русских производителей

Фальсификат в молочной продукции: проверка 14 русских производителей

Российская проверка обнаружила фальсификат в продуктах 14 производителей молочной продукции с компонентами, такими как трансглютаминаза и растительные жиры.

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