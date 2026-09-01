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Президент Путин заявил, что Россия движется к завершению СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уверенно продвигается по пути завершения специальной военной операции.

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