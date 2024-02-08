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Продажи домашних роботов-собак в 2023 году выросли в полтора раза

В России в 2023 году купили на 55% больше роботов-собак и на 41% больше роботов-помощников. Речь идет о недорогих (в диапазоне от 2000 до 5000 рублей) и небольших пользовательских устройствах, представляющих собой игрушечных домашних питомцев или небольших роботов с микрофоном, видеокамерой и встроенным голосовым ассистентом, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».

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