Продажи домашних роботов-собак в 2023 году выросли в полтора раза

В России в 2023 году купили на 55% больше роботов-собак и на 41% больше роботов-помощников. Речь идет о недорогих (в диапазоне от 2000 до 5000 рублей) и небольших пользовательских устройствах, представляющих собой игрушечных домашних питомцев или небольших роботов с микрофоном, видеокамерой и встроенным голосовым ассистентом, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию «Платформа ОФД».