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Несекретные материалы

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Какие современные районы Москвы построены на месте старых кладбищ?

Какие современные районы Москвы построены на месте старых кладбищ?

Москва — город, который вечно перестраивается. Сносится старое, возводится новое, и так век за веком.

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