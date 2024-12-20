В Петербурге осмотрели 11 пострадавших после столкновения поездов в Мурманской области

Девять из них отпустили в удовлетворительном состоянии Поезд Мурманск – Петербург, попавший в аварию в Мурманской области, прибыл на Ладожский вокзал, сообщил в своём телеграм-канале вице-губернатор Олег Эргашев.
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