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Владелец "Вашингтона" Леонсис прокомментировал гол Овечкина "Рейнджерс"

Владелец "Вашингтона" Леонсис прокомментировал гол Овечкина "Рейнджерс"

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис в социальных сетях положительно оценил очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина, которую он забросил в матче регулярного чемпионата против "Рейнджерс" (3:2 ОТ).

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