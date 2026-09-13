Актер из "Улицы разбитых фонарей" скончался после падения на сцене

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался после падания на сцене во время спектакля. Ему было 70 лет, сообщает РИА Новости.
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