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Актер из "Улицы разбитых фонарей" скончался после падения на сцене

Актер из "Улицы разбитых фонарей" скончался после падения на сцене

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался после падания на сцене во время спектакля. Ему было 70 лет, сообщает РИА Новости.

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