Дело не в народах – вопрос к чиновникам: Депутат Мосгордумы показал "фокус" с мигрантами

Мигранты есть, а проблем с ними нет никаких – в чём "секрет" стран, где работает множество иностранцев, не оказывая негативного влияния на жизнь местных жителей? По словам Андрея Медведева, дело не в "плохих народах" – вопрос в первую очередь к чиновникам.