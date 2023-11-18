Дело не в народах – вопрос к чиновникам: Депутат Мосгордумы показал "фокус" с мигрантами

Мигранты есть, а проблем с ними нет никаких – в чём "секрет" стран, где работает множество иностранцев, не оказывая негативного влияния на жизнь местных жителей? По словам Андрея Медведева, дело не в "плохих народах" – вопрос в первую очередь к чиновникам.
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