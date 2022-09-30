Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что украинская армия обстреляла Макеевку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что украинская армия обстреляла Макеевку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.
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