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Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявило, что украинская армия обстреляла Макеевку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

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