Работы на строительстве Обхода г. Тольятти продолжаются

В центральной части моста через Волгу завершились работы по устройству деформационных швов в месте соединения пролетов левобережной и правобережной части, соединяющих железобетонную конструкцию моста в единое целое.
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