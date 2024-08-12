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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женя Гребенников о второй победе на Олимпиаде: «Мы вписали свои имена в историю французского волейбола»

На Играх в Париже сборная Франции победила команду Польши и завоевала второе золото подряд. В составе победителей играл либеро петербургского «Зенита» Женя Гребенников.

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